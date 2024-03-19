Украинский тренер трудоустроился в России – его родной город 10 лет страдает от оккупантов
19 марта 14:46 - Читати українською
Еще один наш земляк – Артем Клименков – решил искать лучшей судьбы на территории страны 404.
Украинский детский футбольный тренер Артем Клименков трудоустроился в России, сообщает UA-Football.
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По информации источника, он работает в Краснодаре в местном клубе Екатеринодар. Когда и как именно он покинул Украину – неизвестно.
Напомним, Клименков – уроженец Славянска, который уже 10-й год продолжают уничтожать оккупанты. Ранее он работал тренером в краматорском Авангарде.
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* Клименков (в центре) с детской командой Екатеринодара
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