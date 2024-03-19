Ще один наш земляк – Артем Клименков – вирішив шукати кращої долі на території країни 404.

Український дитячий футбольний тренер Артем Клименков працевлаштувався в Росії, повідомляє UA-Football.

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За інформацією джерела, він працює у Краснодарі у місцевому клубі Єкатеринодар. Коли і як саме він залишив Україну – невідомо.

Нагадаємо, Клименков – уродженець Слов'янська, який вже 10-й рік продовжують знищувати окупанти. Раніше він працював тренером у краматорському Авангарді.

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* Клименков (в центрі) з дитячою командою Єкатеринодар