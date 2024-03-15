Президент московского Торпедо Александр Волнушкин рассказал, что клуб сейчас работает над тем, чтобы оформить российский паспорт для 19-летнего украинца Руслана Червякова.

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"Мы работаем над тем, чтобы Руслан Червяков получил российское гражданство и спортивное российское гражданство. Это две разные составляющие. Удастся ли завершить все до конца сезона? Не готов утверждать. Это может помешать работе", – поделился Волнушкин в комментарии ТАРС.

Отметим, что Червяков – уроженец Днепра. Он выступал в системах украинских Днепра, Шахтера и Ингульца. После полномасштабного вторжения Руслан выехал за границу и в 2022-2023 годах играл за молодежную команду португальского Жил Висенте.

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