Еще один наш соотечественник будет работать в казахском первенстве.

Украинский тренер Кирилл Нестеренко продолжит карьеру в Каспии, сообщает телеканал "Футбол".

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29-летний специалист вошел в тренерский штаб Николая Костова, возглавляющего казахский клуб.

Напомним, Костов в свое время успел поработать в Украине – он тренировал львовские Карпаты, донецкий Металлург и каменскую Сталь. Именно в последнем клубе Нестеренко помогал Костову. Кроме того, Кирилл работал в карагандинском Шахтере и являлся экспертом каналов "Футбол 1/2/3".

К слову, Каспий по итогам сезона занял в чемпионате Казахстана восьмое место.

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