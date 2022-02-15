Ще один наш співвітчизник працюватиме у казахській першості.

Український тренер Кирило Нестеренко продовжить кар'єру у Каспії, повідомляє телеканал "Футбол".

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29-річний фахівець увійшов до тренерського штабу Миколи Костова, який очолює казахський клуб.

Нагадаємо, Костов свого часу встиг попрацювати в Україні – він тренував львівські Карпати, донецький Металург та кам'янську Сталь. Саме в останньому клубі Нестеренко допомагав Костову. Окрім того, Кирило працював у карагандинському Шахтарі і був експертом каналів "Футбол 1/2/3".

До слова, Каспій за підсумками сезону посів у чемпіонаті Казахстану восьму сходинку.

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