"Пятенко очень умный. Он прошел школу Костова, очень хорошего специалиста. Было видно, что он принял этот интересный и современный стиль.

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Но у меня с ним были непростые отношения на определенном этапе. Он был деспот. Неодинаково относился к игрокам, особенно молодым. Это ужас, что он творил с ними. Но на каком-то этапе – у него было три прихода в Металлург – его немного подровняло, он изменился, пересмотрел свое отношение", – сказал Морозюк в комментарии YouTube-каналу SportUA LIVE.

Напомним, Николай защищал цвета донецкого Металлурга с 2010 по 2015 годы. Пятенко возглавлял команду с 2011 по 2012-й и с 2014 по 2015 гг., а в 2013-м был исполняющим обязанности главного тренера.

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