Экс-защитник сборной Украины возглавил грузинский клуб
Александр Поклонский будет работать в высшем дивизионе чемпионата Грузии.
Украинский специалист Александр Поклонский возглавил Самгурали, сообщает клубная пресс-служба.
Украинский тренер отказался от солидного повышения зарплаты ради клуба, который выбил Ворсклу из еврокубков
Стороны подписали контракт на 3 сезона – до июня 2026 года. Ассистировать Александру будет его экс-одноклубник по Таврии и Кривбассу Васил Гигиадзе.
Напомним, Поклонский наибольшую славу получил в Днепре, откуда вызывался в сборную Украины. Тренерскую карьеру начал в 2013 году в том же Днепре. В качестве главного работал в Никополе и ВПК-Агро.
Самгурали после 28-ми туров идет в чемпионате Грузии на пятой строчке, набрав 43 очка. К слову, в команде уже есть один украинец – полузащитник Денис Баланюк.
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