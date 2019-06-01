Украинский тренер Пилипчук покинул минское Динамо

Украинский специалист Роман Пилипчук больше не возглавляет Динамо Минск.

Белорусский клуб и Пилипчук расторгли контракт по обоюдному согласию сторон, сообщает официальный сайт минского Динамо.

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Причиной такого решения стал пересмотр контрактных обязательств с учетом временно нестабильной финансовой ситуации в клубе.

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Заметим, что после 10 туров чемпионата Беларуси минское Динамо занимает 6 место и имеет в активе 16 очков. Кроме того, в белорусской команде выступает украинский нападающий Дмитрий Билоног.