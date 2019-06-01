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Украинский тренер Пилипчук покинул минское Динамо

16:27 12 Читати українською
Украинский тренер Пилипчук покинул минское Динамо
Роман Пилипчук / ФК Динамо Минск

Украинский специалист Роман Пилипчук больше не возглавляет Динамо Минск.

Белорусский клуб и Пилипчук расторгли контракт по обоюдному согласию сторон, сообщает официальный сайт минского Динамо.

Прийма и Татарков с Шахтером Солигорск выиграли Кубок Беларуси – в финале были обыграны Фещук и Старгородский

Причиной такого решения стал пересмотр контрактных обязательств с учетом временно нестабильной финансовой ситуации в клубе.

Билоног забил дебютный гол за Динамо Минск и помог победить Ислочь

Заметим, что после 10 туров чемпионата Беларуси минское Динамо занимает 6 место и имеет в активе 16 очков. Кроме того, в белорусской команде выступает украинский нападающий Дмитрий Билоног.

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Теги
Украинцы за рубежом Мир Динамо Минск Динамо Минск Беларусь Роман Пилипчук
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