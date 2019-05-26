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Прийма и Татарков с Шахтером Солигорск выиграли Кубок Беларуси – в финале были обыграны Фещук и Старгородский

26 мая 21:56 34 Читати українською
Прийма и Татарков с Шахтером Солигорск выиграли Кубок Беларуси – в финале были обыграны Фещук и Старгородский
Василий Прийма / ФК Шахтер Солигорск

Украинские легионеры Шахтера Солигорск Василий Прийма и Никита Татарков выиграли Кубок Беларуси, обыграв в финале Витебск, за который выступают Артем Старгородский и Максим Фещук.

Кубок Беларуси-2019, финал

Витебськ – Шахтер Солігорськ – 0:2

Голы: Бодул, 45, Антич, 80

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В финале Кубка Беларуси встретились Витебск, который представляют украинцы Максим Фещук и Артем Старгородский, и Шахтер Солигорск, цвета которого защищают Василий Прийма и Никита Татарков.

Под конец тайма венгерский легионер Шахтера Бодул вывел свою команду вперед. После перерыва за 10 минут до конца основного времени Антич удвоил преимущество команды из Солигорска, которая, в итоге, и завоевала трофей.

Ранее другой украинский легионер Артем Довбик вместе с Митьюлландом выиграл Кубок Дании, а Александр Зинченко – Кубок Англии.

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Мир Украинцы за рубежом Никита Татарков Никита Татарков Шахтер Солигорск Шахтер Солигорск Витебск Витебск Максим Фещук Максим Фещук Артем Старгородский Артем Старгородский Василий Прийма Василий Прийма
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