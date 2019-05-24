Билоног забил дебютный гол за Динамо Минск и помог победить Ислочь

Форвард Динамо Минск Дмитрий Белоног забил свой первый гол за белорусскую команду в матче против Ислочь.

Беларусь. Высшая лига, 9 тур

Динамо Минск – Ислочь – 1:0

Гол: Билоног, 89

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Минское Динамо в рамках 9 тура чемпионата Беларуси дома принимало Ислочь. Украинец Дмитрий Билоног вышел на замену на 79-й минуте матча, а через 10 минут отметился дебютным голом и принес победу своей команде.

Динамо Минск после 9 туров находится на 6 позиции в чемпионате, тогда как Ислочь на 2 строчки выше.