Роман Пилипчук снова взялся за старое, уехав работать в чемпионат России.

Украинский специалист Роман Пилипчук стал новым главным тренером Челябинска, сообщает официальный сайт российской команды.

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О сроках и условиях сделки не сообщается.

Напомним, для 56-летнего Пилипчука это уже не первый вояж в страну-оккупанта. Ранее он работал в Шиннике, Балтике, московском Динамо, Спартаке и Ахмате, а также был главным тренером в Спартаке-2 и Олимпе-Долгопрудном.

Последним его клубом был молдавский Шериф, который он покинул в марте 2024 года по семейным обстоятельствам. В Украине Пилипчук успел поработать в луганской Заре и донецком Олимпике.

К слову, Челябинск сейчас идет шестым в турнирной таблице группы "Золото" дивизиона "А" Второй лиги.

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