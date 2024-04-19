"Не доброе утро. Особенно для родного Днепра. Там недоумки попали в жилой дом. В центре города...

"Руснявая мразота": Зозуля отреагировал на ракетный обстрел Чернигова

Сегодня эти пидары будут говорить в своих новостях о том, что там жили генералы НАТО, или в спальне прятали Patriot... Нация рабов все схавает.

Держись Украина, держись родной Днепр!" – написал Зозуля в своем Telegram-канале.

Напомним, в ночь на 19 апреля Россия ударила ракетами по Украине. В Днепре оккупанты попали в жилой пятиэтажный дом. По состоянию на 9:00 было 2 погибших и 16 раненых.

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