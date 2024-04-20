Роман Пилипчук знову взявся за старе, поїхавши працювати у чемпіонат Росії.

Український фахівець Роман Пилипчук став новим головним тренером Челябінська, повідомляє офіційний сайт російської команди.

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Про терміни та умови угоди не повідомляється.

Нагадаємо, для 56-річного Пилипчука це вже не перший вояж до країни-окупанта. Раніше він працював у Шинніку, Балтиці, московському Динамо, Спартаку та Ахматі, а також був головним тренером у Спартаку-2 та Олімпі-Долгопрудному.

Останнім його клубом був молдовський Шериф, який він покинув у березні 2024 року за сімейними обставинами. В Україні Пилипчук встиг попрацювати у луганській Зорі та донецькому Олімпіку.

До слова, Челябінськ нині йде шостим у турнірній таблиці групи "Золото" дивізіону "А" Другої ліги.

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