17-летний хавбек Манчестер Юнайтед Захери Бауманн хочет выступать в составе сборной Украины, сообщил Владимир Зверов в Профутбол Digital.

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Отмечается, что с мамой Бауманна несколько месяцев назад общался тренер сборной Украины U-17 – Владимир Езерский. Манчестер Юнайтед также поддержит игрока, если его таки пригласят в сборную.

Заметим, что 17-летний футболист – сын эмигрантов из Коломыи. Он родился в Болтоне и всю карьеру проводит в академии МЮ. Бауманн играет в середине поля и имеет рыжий цвет волос, из-за чего его сравнивают с легендой клуба Полом Скоулзом.

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