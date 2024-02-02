Журналіст Володимир Звєров розповів про неочікуване потенційне підсилення для збірних України з Манчестер Юнайтед.

17-річний хавбек Манчестер Юнайтед Захері Бауманн хоче виступати у складі збірної України, повідомив Володимир Звєров у Профутбол Digital.

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Зазначається, що з мамою Бауманна кілька місяців тому спілкувався тодішній тренер збірної України U-17 – Володимир Єзерський. Манчестер Юнайтед також підтримає гравця, якщо його таки запросять до збірної.

Зауважимо, що 17-річний футболіст – син емігрантів із Коломиї. Він народився в Болтоні та всю кар'єру проводить в академії МЮ. Бауманн грає в середині поля та має рудий колір волосся, через що його порівнюють із легендою клубу Полом Скоулзом.

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