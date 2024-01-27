Этнический украинец отличился дебютным голом за команду "дьяволов" U-18.

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Произошло это в принципиальном матче против сверстников из Лидса. Бауманн подключился к атаке и двумя касаниями завершил момент. Это был третий гол в разгромной победе МЮ 4:0. "Дьяволы" просто не замечают соперников в этой возрастной категории – 13 побед из 13 возможных, разница голов 42:7 и первое место группы Север, имея 14 очков преимущества над Ман Сити. Бауманн является важной частью успеха, проведя 9 матчей.

17-летний футболист – сын эмигрантов из Коломыи. Он родился в Болтоне и всю карьеру проводит в академии МЮ. Бауманн играет в середине поля и имеет рыжий цвет волос, из-за чего его сравнивают с легендой клуба Полом Скоулзом.

GOAL! Zach Baumann makes it 3-0! pic.twitter.com/gpDW8RxmR2 — utdreport Academy (@utdreportAcad) January 27, 2024

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