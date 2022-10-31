Шемрок Роверс в 35-м туре минимально победил Дерри Сити, своего главного преследователя со счетом 1:0. Победа сделала "зелено-белых" недостижимыми на вершине турнирной таблицы за тур до конца соревнований и, соответственно, чемпионом Ирландии в 20-й рекордный раз.

Среди защитников МЮ Миколенко оказался в символической сборной тура АПЛ

За коллектив выступает Виктор Серденюк, бывший игрок Балкан, Кременя, Черноморца и Реал Фармы. Украинец присоединился к команде 1 сентября и провел два неполных поединка в чемпионате. Также сыграл 1 минуту в Лиге конференций против Гента (1:1).