Украинец вторую половину сезона отыграет на правах аренды за Галле. Об этом сообщает пресс-служба клуба Карл Цейс, которому принадлежит контракт 20-летнего полузащитника

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Огурцов – воспитанник Металлиста 1925, хотя за первую команду харьковчан так и не дебютировал. После начала полномасштабной войны футболист выехал из Украины в Тюрингию, где жила семья его девушки. В прошлом сезоне хавбек получал регулярную практику, оформив 2 гола и 4 ассиста в 14 матчах за Карл Цейс. Впрочем, в нынешней кампании молодой украинец провел на поле всего 26 минут и явно нуждался в переменах.

Огурцову пришлось пойти на понижение. Если Карл Цейс является крепким середняком четвертого дивизиона Германии, то Галле борется за выживание в пятом.

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