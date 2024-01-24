Українець другу половину сезону відіграє на правах оренди за Галле. Про це повідомляє прес-служба клубу Карл Цейс, якому належить контракт 20-річного півзахисника.

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Огурцов – вихованець Металіста 1925, хоча за першу команду харків'ян так і не дебютував. Після початку повномасштабної війни футболіст виїхав з України до Тюрінгії, де мешкала родина його дівчини. У минулому сезоні хавбек отримував регулярну практику, оформивши 2 голи і 4 асисти у 14 матчах за Карл Цейс. Втім, у нинішній кампанії молодий українець провів на полі всього 26 хвилин і явно потребував змін.

Огурцову довелося піти на пониження. Якщо Карл Цейс є міцним середняком четвертого дивізіону Німеччини, то Галле бореться за виживання у п'ятому.

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