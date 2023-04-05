Форвард Колоса U-19 Тимур Тутеров может попробовать свои силы на Туманном Альбионе.

17-летний нападающий Тимур Тутеров близок к переходу в английский Сандерленд, информирует Telegram-канал Legioners.UA.

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Игрок отправлялся в составе Колоса на зимние сборы, однако не играл за основную команду. По информации Transfermarkt, Тутеров пока без клуба.

Добавим, что Тимур является воспитанником Колоса. В молодежном первенстве нападающий провел 15 матчей, в которых отметился 7 голами.

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