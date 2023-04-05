Форвард Колоса U-19 Тимур Тутєров може спробувати свої сили на Туманному Альбіоні.

17-річний нападник Тимур Тутєров близький до переходу в англійський Сандерленд, інформує Telegram-канал Legioners.UA.

Фанати Борнмута здивували реакцією на гольову (не)помилку Забарного, оновлений Мудрик зробив те, чого чекали 6 турів

Гравець вирушав у складі Колоса на зимові збори, проте не грав за основну команду. За інформацією Transfermarkt, Тутєров наразі без клубу.

Додамо, що Тимур є вихованцем Колоса. В молодіжній першості нападник провів 15 матчів, у яких відзначився 7 голами.

Забарний дебютував у АПЛ з результативної помилки й опустив Борнмут в зону вильоту, Лестер згорів після відходу Роджерса