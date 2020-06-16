"Украинский Нагельсман": Рух оригинально объяснил назначение сенсационного тренерского дуэта

Генеральный директор Руха Игорь Дедышин прокомментировал назначение Ивана Федыка на пост наставника команды

"К сожалению, Бакалов не сможет дальше тренировать нашу команду. О нем могу сказать только положительное, поскольку человек очень хороший, светлый и добрый. Я лично не встречал таких тренеров и людей, которые давали столько позитива и хороших эмоций. Со здоровьем не шутят. Мы не будем обманывать футбольную Украину информацией о состоянии здоровья.

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Теперь о Федыке. Когда люди смотрят футбол – отмечают главного тренера, но все забывают о людях, которые стоят рядом. Первый ассистент делает черновую работу. Иван Федык – это такой, скажем, украинский Нагельсман.

Человек в 32 года проработала не один год помощником Кононова и Кучука. И сейчас у него есть возможность еще получить опыт в совместной работе с Мироном Богдановичем. Я думаю, что наш выбор правильный.

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Сам Маркевич отмечает Федыкк как хорошего специалиста. Время покажет. Думаю, все у нас будет хорошо. Мужественная рука Маркевича не даст Федыку расслабиться. Такая парочка "Твикс" – молодость и амбиции Ивана и опыт Маркевича. Думаю, это принесет результат", – поделился Дедышин в комментарии телеканалу Футбол.

Напомним, 32-летний Федык сменил Бакалова на посту главного тренера Руха. Команде также будет помогать советами и рекомендациями один из лучших тренеров в истории Украины Мирон Богданович Маркевич, который сейчас возглавляет Комитет национальных сборных УАФ.

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