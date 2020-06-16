"Український Нагельсман": Рух оригінально пояснив призначення сенсаційного тренерського дуету

Генеральний директор Руха Ігор Дедишин прокоментував призначення Івана Федика на посаду наставника команди

"На жаль, Бакалов не зможе далі тренувати нашу команду. Про нього можу сказати тільки позитивне, оскільки людина дуже хороша, світла і добра. Я особисто не зустрічав таких тренерів і людей, які давали стільки позитиву і хороших емоцій. Зі здоров'ям не жартують. Ми не будемо обманювати футбольну Україну інформацією про стан здоров'я.

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Тепер про Федика. Коли люди дивляться футбол – відзначають головного тренера, але всі забувають про людей, які стоять поруч. Перший асистент робить чорнову роботу. Іван Федик – це такий, скажімо, український Нагельсман.

Людина в 32 роки пропрацювала не один рік помічником Кононова і Кучука. І зараз у нього є можливість ще отримати досвід у спільній роботі з Мироном Богдановичем. Я думаю, що наш вибір правильний.

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Сам Маркевич відзначає Федика як хорошого фахівця. Час покаже. Думаю, все у нас буде добре. Мужня рука Маркевича не дасть Федику розслабитися. Така собі парочка "Твікс" – молодість і амбіції Івана і досвід Маркевича. Думаю, це принесе результат", – поділився Дедишин у коментарі телеканалу Футбол.

Нагадаємо, 32-річний Федик змінив Бакалова на посаді головного тренера Руха. Команді також допомагатиме порадами та рекомендаціями один з найкращих тренерів в історії України Мирон Богданович Маркевич, який зараз очолює Комітет національних збірних УАФ.

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