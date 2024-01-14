Иван Струк продолжает феерить на Туманном Альбионе – на этот раз он оставил свой автограф в воротах "чаек".

Украинский полузащитник Сандерленда Иван Струк приобщился к победе над Брайтоном (3:2) в 1/8 финала Кубка лиги Англии.

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Наш земляк отметился голом за команду U-16 и помог "черным котам" пробиться в четвертьфинал турнира. После навеса со стандарта с правого фланга Иван был первым на мяче в штрафной соперника и с разворота вколотил сферу в сетку.

Напомним, в декабре 2022 года Струк подписал контракт с Челси, однако впоследствии сменил прописку, перебравшись в Сандерленд. Ранее 16-летний украинец уже успел дебютировать за U-18.

К слову, за представителя Чемпионшипа сейчас выступают еще два украинца – Назарий Русин и Тимур Тутеров.

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