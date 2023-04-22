Канада, 2 тур

Йорк Юнайтед – Ванкувер – 1:2

Голы: Войцеховский, 35 – Ундаль, 6, Сандоваль, 18

Два дня тому назад эти же команды встречались в Кубке. Тогда Йорк одержал минимальную победу и пробился в четвертьфинал. Ванкувер сумел взять реванш в рамках чемпионата. Для "зелено-белых" это поражение стало вторым в двух стартовых турах КПЛ.

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Однако главное событие отчетного матча касается Маркияна Войцеховского. Украинец вышел на поле на 27 минуте из-за травмы одноклубника, а уже на 35-й отличился в воротах соперника, завершив стремительную атаку Йорка. Следует отметить, что этот гол для 19-летнего футболиста стал первым в профессиональной карьере.

К слову, Маркиян Войцеховский перебрался в Йорк Юнайтед в конце прошлого года. В Украине он занимался в академии Шахтера.