Костышин отказался продлевать контракт с американским клубом Эль Пасо Локомотив, хотя его контракт предусматривал эту опцию. Таким образом, техасская карьера украинского полузащитника ограничилась одним годом.

Костышин отдал очередную голевую передачу в США – видео

"Хочу сказать большое спасибо команде за этот сезон! Вы очень тепло приняли меня в свою семью. В этом сезоне у нас была очень хорошая команда, мы неоднократно демонстрировали это. Отдельно хочу поблагодарить фанатов: вы и ваша поддержка были просто сумасшедшими, спасибо! Желаю каждому человеку, принадлежащему к семье Локо, только успехов, побед и много-много здоровья! Люблю вас, ребята! Удачи в будущем", – написал Костышин в своём Instagram.