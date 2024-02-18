Партизан в очередном туре чемпионата Сербии в большинстве разгромил ИМТ (5:2). Приобщился к этой победе и представитель УПЛ Денил Кастильо.

Сербия, Суперлига, 21-й тур

Партизан – ИМТ – 5:2

Голы: Северина, 24, Ковачевич, 45+1, Захид, 67 (п.), Кастильо, 86, Йон Чжун, 90 – Радочай, 48, Лукович, 81

Удаление: Радочай, (ИМТ, вторая желтая карточка)

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В матче 21-го тура сербской Суперлиги дебютировал эквадорский полузащитник Шахтера Денил Кастильо, который на правах аренды выступает за Партизан. 19-летний опорник вышел на замену на 55-й минуте и в концовке матча отметился первым голом за команду Игора Дуляя. Получив диагональ на левый фланг Денил, не останавливая сферу, с лету прошил голкипера соперника, забив четвертый мяч своей команды в этом матче.

Партизан после 21-го тура набрал 53 очка и лидирует в турнирной таблице, опережая Црвену Звезду на 1 пункт.

Напомним, Шахтер подписал Кастильо летом 2023 года, заплатив эквадорскому ЛДУ Кито 800 тысяч евро. За дончан Денил сыграл в текущем сезоне в 6 матчах, без результативных действий. Его аренда в Партизане продлится до 30 июня 2024 года.

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