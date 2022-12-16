Представитель пресс-службы "бело-синих" Андрей Шахов-младший сообщил, что во время очередной атаки российских оккупантов клуб едва избежал трагедии.

"14 декабря ранним утром три обломка сбитого иранского дрона упали на территорию базы Динамо. К счастью, ни сотрудники, ни инфраструктура клуба не пострадали.

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Однако на днях проходил турнир с участием 30 команд среди детей 2011 года рождения. Начаться игры должны были спустя несколько часов после атаки. И после окончания воздушной тревоги они начались.

Именно в этот день на нашу базу был запланирован приезд американского телеканала CNN, которые были удивлены храбростью украинских детей", – написал Шахов на своей странице в социальной сети Instagram.

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