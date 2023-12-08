В матче 13-го тура чемпионата Португалии Бенфика неожиданно разошлась миром с Фаренсе (1:1). Читайте отчет об игре на "Футбол 24".

Португалия, Примейра-лига, 13-й тур

Бенфика – Фаренсе – 1:1

Голы: Рафа Силва, 71 – Фалькао, 51

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В матче 13-го тура португальского первенства Бенфика на своем поле не смогла одолеть скромный Фаренсе. Украинский голкипер лиссабонцев Анатолий Трубин уже традиционно вышел в основе и провел не лучший поединок. Но обо всем по порядку.

Уже в начале матча Рафа Силва мог выводить хозяев вперед, но с выгодной позиции пробил мимо правой стойки. В середине тайма "орлы" распаковали ворота соперника, но гол был отменен из-за офсайда. Через мгновение все тот же Силва упустил очередной момент, пробив прямо в голкипера.

После перерыва Фаренсе перевернул все с ног на голову: угловой с правого фланга завершился результативным ударом головой от Клаудио Фалькао мимо Трубина.

Liga Portugal, Round 13



Benfica 0-1 SC Farense



️ Claudio Falcãopic.twitter.com/H4MUokKMb2 — FootColic ️ (@FootColic) December 8, 2023

В середине тайма Силва все-таки пристрелялся и сумел сравнять. Несмотря на сверхусилия и сумасшедшее количество голевых моментов (и даже классных ударов через себя в падении), Фаренсе выстоял и добыл сенсационную ничью (кураж поймал голкипер гостей).

Трубин за свою игру получил одну из самых низких оценок в команде – 6,9 (меньше лишь у защитника Антониу Силвы и нападающего Каспера Тенгстедта – по 6,7 балла). Украинец в матче совершил 4 сейва (два из-за пределов штрафной), сделал 27 касаний к мячу, лишь одна из его шести передач дошла до адресата, а точность его пасов составила 72%.

К слову, после 13 туров Бенфика с 30 очками осталась второй и отстает от Спортинга на 1 балл (свой поединок "зелено-белые" проведут в субботу на выезде против Витории Гимараеш).

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