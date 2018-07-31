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Украинский Крым, России нет – Юргорден выпустил футболки с картой Европы

13:04 146 Читати українською
Украинский Крым, России нет – Юргорден выпустил футболки с картой Европы
Юргорден / ФК Юргорден

Соперник Мариуполя в Лиге Европы шведский Юргорден выпустил футболки с картой Европы, где нет очертаний России, а также футболки с кириллическим надписью "Стокгольм".

Юргорден в своем опубликовал фотографии новинок из своего фан-шопа в своем твиттере.

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Шведы специально перед Лигой Европы выпустили сувенирные футболки с картой континента. Стоит заметить, что на них отсутствует изображение России. На своем месте и Крым. Он – украинский.

Также клуб предлагает приобрести футболки, на которых кириллицей написано "Стокгольм".

В первом матче против Мариуполя Юргорден на последних минутах спасся от поражения. Ответный матч в Одессе состоится 2 августа. Начало в 20:00 по киевскому времени.

Лига Европы2-й квалиф. раунд, ответные матчи

Мариуполь - Юргорден: Четверг 02 августа 2018

Мариуполь
до матча
2
дн
:
5
час
:
46
мин
Юргорден
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