Украинский Крым, России нет – Юргорден выпустил футболки с картой Европы

Соперник Мариуполя в Лиге Европы шведский Юргорден выпустил футболки с картой Европы, где нет очертаний России, а также футболки с кириллическим надписью "Стокгольм".

Юргорден в своем опубликовал фотографии новинок из своего фан-шопа в своем твиттере.

О взятках, гепатите и России: как Юргорден готовит шведских фанатов к выезду на матч Лиги Европы против Мариуполя

Шведы специально перед Лигой Европы выпустили сувенирные футболки с картой континента. Стоит заметить, что на них отсутствует изображение России. На своем месте и Крым. Он – украинский.

Также клуб предлагает приобрести футболки, на которых кириллицей написано "Стокгольм".

В первом матче против Мариуполя Юргорден на последних минутах спасся от поражения. Ответный матч в Одессе состоится 2 августа. Начало в 20:00 по киевскому времени.