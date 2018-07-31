Український Крим, Росії немає – Юргорден випустив футболки з картою Європи

Суперник Маріуполя в Лізі Європи шведський Юргорден випустив футболки з картою Європи, де немає обрисів Росії, а також футболки з кириличним написом "Стокгольм".

Юргорден у своєму опублікував світлини новинок зі свого фан-шопу у власному твіттері.

Про хабарі, гепатит і Росію: як Юргорден готує шведських фанатів до виїзду на матч Ліги Європи проти Маріуполя

Шведи спеціально перед Лігою Європи випустили сувенірні футболки з картою континенту. Варто зауважити, що на них відсутнє зображення Росії. На своєму місці й Крим. Він – український.

Також клуб пропонує придбати футболки, на яких кирилицею написано "Стокгольм".

У першому матчі проти Маріуполя Юргорден на останніх хвилинах врятувався від поразки. Матч-відповідь в Одесі відбудеться 2 серпня. Початок о 20:00 за київським часом.