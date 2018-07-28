О взятках, гепатите и России: как Юргорден готовит шведских фанатов к выезду на матч Лиги Европы против Мариуполя

Фанаты Юргордена собираются на матч ЛЕ против Мариуполя в Одессу – клуб дал им советы, как взаимодействовать с полицией

Мариуполь будет принимать Юргорден в ответном матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы. Перед поездкой в Одессу, где состоится игра, шведский клуб дал множество советов своим болельщикам.

Матч Мариуполь – Юргорден состоится в четверг, 2 августа, в 20:00. Официальный сайт шведского клуба подготовил интересные рекомендации для фанатов – все, что нужно знать и чего остерегаться. Итак, как они видят Украину и антураж игры на стадионе Черноморец?

Юргорден – Мариуполь – 1:1 – видео голов и обзор матча

"Поскольку Украина является развивающейся страной, ситуация может быстро меняться во время пребывания. Вам нужно заполнить специальный формуляр с деталями вашего пребывания в этой стране. В случае, если что-то неожиданное случится, шведские власти будут отслеживать вас по указанному адресу и сообщать, например, с помощью электронной почты и текстовых сообщений о развитии ситуации на месте, а также предоставят советы, как вам действовать.





Погуглите перед вылетом, ведь Одесса – это замечательный город для отдыха, который предлагает множество исторических памятников и интересных мест.

Виза для граждан Швеции, путешествующих в Украину на срок до 90 дней, не нужна.

Несколько авиакомпаний (например МАУ) взимают плату в аэропорту, если вы не распечатали билет заранее и не скачали его на свой телефон.

Убедитесь в том, что у вас есть действующая туристическая страховка, и возьмите с собой копию страхового свидетельства. Помните, что Европейская карта медицинского страхования не распространяется на Украину.

Вы должны подтвердить свою личность по требованию милиции. Поэтому обязательно возьмите с собой копию вашего паспорта, когда будете находиться в городе (паспорт рекомендуется надежно спрятать в отеле).

Юргорден получил 1500 билетов для своих болельщиков. Сектор будет огражден и защищен стюардами и охраной в количестве 30-50 человек.

Женщины будут вынуждены пройти в отдельное отделение для проверки – нет другого выбора.

На нашем секторе будет только один киоск с едой: напитки, легкие закуски, разновидность колбасы. Карточкой рассчитаться нет возможности, только наличные деньги (гривны)!

Работники стадиона Черноморца стадион верят в посещаемости на уровне 9-10 тысяч, из которых 1000 приедет из города Мариуполь.

Пиротехника является вне закона и в Украине. По правилам УЕФА, Юргорден несет ответственность за поведение своих фанатов, в отличие от шведских правил, где за зажигание пиротехники наказывают хозяина матча за халатность.

Фанаты Мариуполя

В Одессе на матчах в летний период обычно 1000-1500 правоохранителей, включая полицейских и национальную гвардию.

Заметьте, что очень мало копов говорят на английском языке. Нам известно, что из более чем 1000 полицейских, которые будут работать на матче, 4-5 сотрудников полиции в целом смогут говорить по-английски. Поэтому вы должны вести себя отлично.

Английским также владеет очень ограниченный круг людей – почти исключительно молодое поколение.

Помните: НЕЛЬЗЯ пить воду из крана, поскольку это может привести к гепатиту А. Покупайте бутылочную воду! Рекомендуется пройти вакцинацию против гепатита А перед поездкой. Также заметьте, что одним из самых распространенных способов распространения болезни является использование льда в различных напитках.

В Одессе много собак. Напоминаем, что в городе нет никаких вакцин против бешенства, а вспышка этой болезни произошла в июле 2018 (в Херсоне, в 30 милях от Одессы).



Ультрас Юргордена любят пиротехнику, а их цвета похожи на украинские

Одесса – это город с населением чуть более 1 млн человек, которое летом увеличивается до 2. млн благодаря внутренним туристам. Как и на всех курортах, количество воров и краж увеличивается.

Никогда не носите больше денег и ценных вещей, чем вы уверены, что вам нужно. Сделайте копии своих документов.

Избегайте больших скоплений людей и демонстраций (интересный совет для людей, которой едут на футбольный матч – прим "Футбол 24"). Политическая ситуация в стране очень напряженная вследствие войны. Фактически в Украине (включая Одессу) в политическом плане существует регулярный "красный режим".

Это страна в состоянии войны, поэтому старайтесь полностью избегать обсуждения конфликта, России и других подобных тем.





Коррупция широко распространена в Украине. Однако сегодня ее серьезно пытаются искоренить из полиции. Вы можете получить штраф за взятку или оказаться на 1-2 недели в тюрьме. Наказание за другие виды незаконного поведения может составлять от дня до неопределенного срока в тюрьме.

Поездка по центру города составляет примерно 5 евро. Рекомендуется договариваться о цене такси до приезда авто.

Не забывайте заботиться друг о друге. Никогда не оставляйте домашних животных без опеки на улице".

Эффект присутствия: как Стокгольм принимает матч Юргорден – Мариуполь