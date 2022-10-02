Полтава подписала полузащитника Сергея Каретника, сообщает официальный сайт ПФЛ.

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Контракт с 27-летним хавбеком заключен сроком на 1 год – до 30 июня 2023 года. Интересно, что у игрока двойное гражданство – украинское и российское. Сам клуб официально о трансфере еще не сообщил.

Напомним, Каретник родился в Лубнах Полтавской области. Первые шаги делал в академии киевского Динамо, однако профессиональную карьеру начал в российской Кубане в 2013 году.

Успел поиграть за донецкий Металлург (1 матч в аренде), Анжи, Томь, Олимпиец, Енисей, брянское Динамо, Шинник, дзержинский Химик, литовскую Палангу и армянский Арарат. Последним его клубом было Динамо из Владивостока, которое он покинул 22 сентября в статусе свободного агента. Провел 15 матчей в составе сборной Украины U-17. Transfermarkt оценивает его в 150 тысяч евро.

Переход уже вызвал небывалый ажиотаж в футбольном сообществе – сам игрок поспешил анонсировать большое интервью клубной пресс-службе, где пообещал ответить на все вопросы. "Благодарю всех родных за то, что рядом со мной. Спасибо ВСУ за возможность играть в любимую игру. На все вопросы отвечу в интервью", – написал Каретник на своей странице в социальной сети Instagram. Интересно, что в его соцсети всего четыре сообщения, три из которых написаны на русском языке.

К слову, накануне Полтава разошлась миром с Черниговом (1:1) – Каретник попал в заявку, но весь матч провел в запасе.

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