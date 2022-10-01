Первая лига 2022/23, 6-й тур

Группа А

Диназ – Полесье – 0:5

Голы: Будкивский, 11, 29, Кушниренко, 35, Грицук, 85, (пен.), Шастал, 87

Карпаты – Прикарпатье – 2:1

Голы: Рябов, 33, Тарануха, 62 – Цюцюра, 19 (пен.)

Группа Б

Полтава – Чернигов – 1:1

Голы: Стрельцов, 8 – Волк, 24

Горняк-Спорт – МФК Металлург – 0:1

Гол: Сад, 14

В группе А сыграли свои матчи лидеры. Полесье камня на камне не оставило от Диназа. Будкивский оформил дубль до 30 минут, а Кушниренко, Грицук и Шастал добили соперника. Позже Карпаты также одержали победу, но гораздо сложнее. Прикарпатье повело в счете на 19 минуте – Цюцюра реализовал пенальти. Впрочем, Рябов до перерыва выровнял положение, а Тарануха во второй половине принес "львам" победу.

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В группе Б МФК Металлург минимально обыграл Горняк-Спорт, что позволило запорожцам остаться вторыми, имея игру в запасе. Полтава и Чернигов не смогли обнаружить более сильного, обменявшись голами Стрельцова и Волка.

Таким образом, Полесье осталось лидером группы А с 16 очками, Карпаты уступает 1 пункт. В группе Б МФК Металлург набрал 10 баллов, остался вторым и имеет игру в запасе. Чернигов и Полтава остались на 5 и 6 местах.

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