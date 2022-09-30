В пятницу 6-й тур второго по силе дивизиона открывал поединок конкурентов за повышение в классе. Читайте отчет о матче на "Футбол 24".

Первая лига, 6-й тур

Кремень – Оболонь – 0:3

Голф: Груша, 4, 11, Батальский, 43

МФК Металлург объявил об отмене матчей своих команд в Первой и Второй лигах

В группе Б Первой лиги Кремень принимал Оболонь. Обе команды удачно начали сезон: расстояние между коллективами составляло три очка и, в случае успеха, хозяева могли обойти своих конкурентов в борьбе за выход в УПЛ. Валерий Иващенко после поражения Горняк-Спорту в прошлом туре (0:2) сменил половину состава и это изрядно встряхнуло команду. Его подопечные вышли вперед уже на 4-й минуте: после скидки головой от партнера Виталий Груша пробил по центру мимо голкипера. Через семь минут полузащитник "пивоваров" оформил дубль: после неудачного розыгрыша от ворот гости перехватили мяч, сфера улетела у Груше и он, метров с 20-ти, пробил. Круглый ударился о газон перед голкипером и влетел в угол ворот.

Уже в следующей атаке мяч попал в руку игроку Оболони в собственной штрафной, но арбитр решил проигнорировать эпизод, лишив Кремень шансов сократить счет. Хозяева исправно атаковало, но защита соперника не позволяла наносить акцентированные удары. В конце концов за две минуты до перерыва Батальский поставил точку в матче: Мороз навесил с правого фланга в центр штрафной, защитник в падении пытался выбить, но сбросил на Александра, который оттеснил еще одного защитника и с разворота вогнал круглого в сетку.

За 15 минут до завершения матча прозвучал сигнал воздушной тревоги, и игру пришлось прервать почти на 40 минут. Однако вынужденная пауза не помогла Кременю – матч так и завершился со счётом 0:3.

Победа принесла Оболони 13 очков и первую строчку в группе Б, Кремень с 7 пунктами остался третьим.

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