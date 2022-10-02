Представник Першої ліги підсилив свій склад Сергієм Каретником, який майже всю кар'єру провів у Росії.

Полтава підписала півзахисника Сергія Каретника, повідомляє офіційний сайт ПФЛ.

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Контракт з 27-річним хавбеком укладено терміном на 1 рік – до 30 червня 2023 року. Цікаво, що гравець має подвійне громадянство – українське та російське. Сам клуб офіційно про трансфер ще не повідомив.

Нагадаємо, Каретник народився у Лубнах Полтавської області. Перші кроки робив в академії київського Динамо, однак професіональну кар'єру розпочав у російській Кубані у 2013 році.

Встиг пограти за донецький Металург (1 матч в оренді), Анжи, Томь, Олімпієць, Єнісей, брянське Динамо, Шинник, дзержинський Хімік, литовську Палангу та вірменський Арарат. Останнім його клубом було Динамо з Владивостока, яке він покинув 22 вересня у статусі вільного агента. Провів 15 матчів у складі збірної України U-17. Transfermarkt оцінює його у 150 тисяч євро.

Перехід вже викликав небувалий ажіотаж у футбольній спільноті – сам гравець поспішив анонсувати велике інтерв'ю клубній прес-службі, де пообіцяв дати відповіді на всі запитання. "Дякую всім рідним за те, що поруч зі мною. Дякую ЗСУ за можливість грати в улюблену гру. На всі запитання відповім в інтерв’ю", – написав Каретник на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram. Цікаво, що в його соцмережі лише чотири дописи, три з яких написані російською мовою.

До слова, напередодні Полтава розійшлась миром з Черніговом (1:1) – Каретник потрапив у заявку, але весь матч провів у запасі.

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