Альянс может стать Викторией, сообщает Sportarena. Причиной является смена владельца клуба, новое название является одним из шагов в этом процессе.

Украинский защитник тренируется с командой 5-го английского дивизиона

Ранее президентом Альянса стал Сергей Бондаренко, а директором клуба – Геннадий Ткаленко. Именно при их руководстве клуб выигрывал чемпионат среди любителей и дебютировал во Второй лиге. На должность главного тренера уже пригласили Анатолия Бессмертного.

Добавим, что Альянс финишировал на третьем месте в недоигранном чемпионате Первой лиги 2021/22. Виктория в группе Б Второй лиги завершила кампанию на десятой строчке.

Россия напала на Украину: Зинченко скинулся на "Байрактары", Алиев сделал смелое заявление (LIVE)