Украинский защитник Ян Осадчий пытается закрепиться в одной из низших английских лиг, сообщает UkrFut24.

Еще один украинский футболист пытается трудоустроиться в Англии – он уже получил положительные отзывы

28-летний защитник тренируется с коллективом 5-го английского дивизиона. Пока неизвестно в какой именно команде пытается трудоустроиться украинец, однако, это точно представитель Национальной лиги, которая состоит как из профессиональных клубов, так и полупрофессиональных. По итогам просмотра нашему соотечественнику планируют предложить контракт.

Напомним, Осадчий – воспитанник донецкого Металлурга. Его последним клубом был Альнс, с которым он в прошлом сезоне (который не доиграли из-за начала полномасштабной вины) занял третье место в группе А Первой лиги. Ян сыграл в 17 матчах (14 в чемпионате и 3 в Кубке Украины), результативными действиями не отличался. Transfermarkt оценивает его в 75 тысяч евро.

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