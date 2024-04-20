Первая лига 2023/24, 5-й тур, второй круг

Чемпионская группа

Агробизнес – ФСК Мариуполь – 1:1

Голы: Войтиховский, 50 – Терехов, 90+4

Группа выбывания

МФК Металлург – Буковина – 0:5

Голы: Палагнюк, 38, 55, (пен.), 62, (пен.), 84, Власенко, 81

Диназ – Хуст –1:0

Гол: Волошин, 90+3

Горняк-Спорт – Подолье – 1:1

Голы: Посевкин, 7 – Чибуэзе, 90, (аг.)

В чемпионской группе состоялся лишь один поединок: Агробизнес – ФСК Мариуполь. Подопечные Чижевского повели в счете на 50-й минуте, и игра шла к минимальной победе Агробизнеса, но Терехов на 90+4 замкнул навес с углового и спас ничью для ФСК Мариуполя.

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А в группе выбывания состоялось сразу 3 поединка. Буковина не заметила МФК Металлург, а главным героем стал нападающий Василий Палагнюк, который оформил покер (2 гола с пенальти). Еще один мяч в активе Власенко.

Диназ под руководством Александра Головко вырвал победу над Хустом, прервав победную серию соперника в 2024 году. Героем встречи стал Андрей Волошин, который забил единственный гол на 90+4. А Горняк-Спорт и Подолье поделили очки, разойдясь ничьей 1:1.