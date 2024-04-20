Первая лига: Буковина с покером форварда уничтожила Металлург, Головко первым в 2024 году одолел непобедимую сенсацию
Состоялись поединки 5-го тура второго круга Первой лиги. Читайте обзоры матчей на "Футбол 24".
Первая лига 2023/24, 5-й тур, второй круг
Чемпионская группа
Агробизнес – ФСК Мариуполь – 1:1
Голы: Войтиховский, 50 – Терехов, 90+4
Группа выбывания
МФК Металлург – Буковина – 0:5
Голы: Палагнюк, 38, 55, (пен.), 62, (пен.), 84, Власенко, 81
Диназ – Хуст –1:0
Гол: Волошин, 90+3
Горняк-Спорт – Подолье – 1:1
Голы: Посевкин, 7 – Чибуэзе, 90, (аг.)
В чемпионской группе состоялся лишь один поединок: Агробизнес – ФСК Мариуполь. Подопечные Чижевского повели в счете на 50-й минуте, и игра шла к минимальной победе Агробизнеса, но Терехов на 90+4 замкнул навес с углового и спас ничью для ФСК Мариуполя.
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А в группе выбывания состоялось сразу 3 поединка. Буковина не заметила МФК Металлург, а главным героем стал нападающий Василий Палагнюк, который оформил покер (2 гола с пенальти). Еще один мяч в активе Власенко.
Диназ под руководством Александра Головко вырвал победу над Хустом, прервав победную серию соперника в 2024 году. Героем встречи стал Андрей Волошин, который забил единственный гол на 90+4. А Горняк-Спорт и Подолье поделили очки, разойдясь ничьей 1:1.