– Говорили о VAR. Я пообещал, что будет VAR. Я его куплю и передам УАФ. Обсудили, чтобы VAR был на всех наших матчах. На матчах первой четвёрки Первой лиги. Инициатором встречи был Павелко.

– Это после интервью Слободяна?

– Возможно. Это уже нужно у Павелка спрашивать.

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– Говорили ли, чтобы клубы Первой лиги самостоятельно финансировали VAR?

– Что вы имеете в виду?

– Финансирование машины VAR на матче. К примеру, как ЛНЗ заказал несколько матчей.

– Да. И мы также просили, чтобы на наших матчах был VAR. Я пока не купил.

– Вы объявили, что купите машину VAR, но пока не купили? Проблема в какой-нибудь документации?

– Мы обсудили этот момент сегодня.

– Насколько это проблемно для вашего футбольного бюджета?

– Такие деньги – это хороший бюджет. Но чтобы было меньше вопросов по судейству, VAR должен быть на каждом матче.

– Вы говорили спокойно или на повышенных тонах?

– Очень спокойно, очень дружелюбно. Полагаю, если что-то между этими командами и было, то после этой встречи больше никогда не будет. Раньше не был знаком с президентами Оболони, Карпат и ЛНЗ. Первое впечатление – очень приятные люди, – резюмировал Буткевич в комментарии журналисту Владимиру Зверову.

...де бос «Оболоні» легеньким катком проїхався по системі суддівства. Після зустрічі мені вдалося записати короткий коментар президента «Полісся» Геннадія Буткевича, який раніше оголосив про купівлю додаткової машини VAR. pic.twitter.com/2JQ7FOBGEs — Volodymyr Zverov (@VZverov) May 4, 2023

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