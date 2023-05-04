Боссы Карпат, Полесья, Оболони и ЛНЗ встретились с Павелком – хотят себе VAR на каждом матче
Президент Полесья Геннадий Буткевич поделился подробностями беседы с главой УАФ.
– Говорили о VAR. Я пообещал, что будет VAR. Я его куплю и передам УАФ. Обсудили, чтобы VAR был на всех наших матчах. На матчах первой четвёрки Первой лиги. Инициатором встречи был Павелко.
– Это после интервью Слободяна?
– Возможно. Это уже нужно у Павелка спрашивать.
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– Говорили ли, чтобы клубы Первой лиги самостоятельно финансировали VAR?
– Что вы имеете в виду?
– Финансирование машины VAR на матче. К примеру, как ЛНЗ заказал несколько матчей.
– Да. И мы также просили, чтобы на наших матчах был VAR. Я пока не купил.
– Вы объявили, что купите машину VAR, но пока не купили? Проблема в какой-нибудь документации?
– Мы обсудили этот момент сегодня.
– Насколько это проблемно для вашего футбольного бюджета?
– Такие деньги – это хороший бюджет. Но чтобы было меньше вопросов по судейству, VAR должен быть на каждом матче.
– Вы говорили спокойно или на повышенных тонах?
– Очень спокойно, очень дружелюбно. Полагаю, если что-то между этими командами и было, то после этой встречи больше никогда не будет. Раньше не был знаком с президентами Оболони, Карпат и ЛНЗ. Первое впечатление – очень приятные люди, – резюмировал Буткевич в комментарии журналисту Владимиру Зверову.
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