"Завжди основою розвитку футболу був принцип рівних можливостей для кожного учасника змагань. Лише фінальний результат матчу є показником успіху, або невдачі кожного клубу. Крім того, регламентами встановлено, що завданням змагань є визначення переможців, призерів та розподіл місць команд у турнірних таблицях за підсумками змагань. Наголошуємо, що саме "за підсумками змагань".

Боси Карпат, Полісся, Оболоні та ЛНЗ зустрітился з Павелком – хочуть собі VAR на кожному матчі

Наразі, проходить друга частина чемпіонату Першої ліги, що складається із 8 турів серед 8 команд. Станом на зараз ще мають відбутись 4 тури, тобто 16 ігор і будь-які дії які направлені на дискримінацію команд та клубів, на попереднє вирішення результатів змагань і, що набагато гірше, усіляке сприяння на досягнення бажаних певними посадовими особами результатів – перетворюють професійний футбол в "підкилимний та кулуарний" процес, порушують права всіх учасників змагань.

Виходячи з цих базових основ рівності та змагальності МФК Металург вважає дії УАФ та її керівника Андрія Павелка щодо визначення клубів Полісся, Оболонь, Карпати та ЛНЗ остаточними кандидатами на перехід до УПЛ, проведення з ними офіційних зустрічей з цього питання та розміщення про це постів у загальнодоступних мережах такими, що суперечать регламентам УАФ та ПФЛ, порушують права інших 4 команд ліги.

Саме тому, МФК Металург закликає всіх посадових осіб УАФ, ПФЛ та УПЛ, а також інших клубів України та гравців дотримуватись регламентів УАФ та ПФЛ, залишатися вірними духу гри. А результати змагання мають бути визначені лише після завершення всіх 8 турів", – йдеться у зверненні МФК Металург на Facebook.

Карпати в більшості перемогли Оболонь у битві за лідерство у Першій лізі – перемогу приніс гол зі штрафного на 90+10