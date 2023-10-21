Английская Премьер-лига может вскоре пополниться еще одним украинцем – юный Захар Бауманн уже помогает манкунианцам держать лидерство в чемпионате U-18.

В июле 2023 года молодежная команда Манчестер Юнайтед подписала 16-летнего полузащитника Захара Бауманна. Хавбек уже успел провести в чемпионате Англии U-18 четыре матча.

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К слову, Бауманн – сын эмигрантов из Коломыи. Он родился в Болтоне и всю карьеру провел в Академии "красных дьяволов". Украинец играет в середине поля и имеет рыжий цвет волос, из-за чего его сравнивают с легендой клуба Полом Скоулзом.

Напомним, после 6-ти туров Манчестер Юнайтед U-18 идет с максимальным результатом и лидирует в турнирной таблице чемпионата, опережая сверстников из Ливерпуля на 3 очка.

В ближайшие дни читайте эксклюзивное интервью с Захаром Бауманом на "Футбол 24".

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