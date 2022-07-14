Клуб АПЛ на своєму офіційному сайті оголосив про підписання українця. Контракт розрахований на 3 роки з можливістю продовження ще на один.

Ярмоленко офіційно приєднався до команди Реброва на Близькому Сході

Брентфорд вирішив не розкривати суму угоди, але раніше ЗМІ повідомляли про 1,5 млн євро, які отримає СК Дніпро-1. У минулій кампанії 18-річний Ярмолюк відіграв за команду Ігора Йовічевіча 9 поєдинків та забив 1 гол. У складі збірної України U-21 хавбек провів 4 матчі.

Нагадаємо, минулий сезон АПЛ Брентфорд завершив на 13-й сходинці. "Бджоли" славляться своїм скаутингом молодих гравців за межами топ-чемпіонатів Європи, тому не дивно, що саме цей клуб помітив Ярмолюка. Наразі хавбек обмежиться тренуваннями у складі молодіжної команди, але з шансами переведення в дорослу.