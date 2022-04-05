Еще один наш талантливый соотечественник сможет заниматься любимым делом.

Украинский футболист Константин Смалько присоединился к лагерю Салернитаны, сообщает пресс-служба "темно-красных".

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Полузащитник киевского Атлета будет тренироваться с молодежной командой аутсайдера Серии А. 17-летний игрок 14 марта вынужден был покинуть Украину из-за войны и оказался в Италии. Футболист уже приступил к работе в новом коллективе.

Напомним, основная команда Салернитаны после 29-ти туров занимает в турнирной таблице чемпионата Италии последнюю строчку, имея в своем активе 16 очков.

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