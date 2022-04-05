Ще один наш талановитий співвітчизник матиме змогу займатися улюбленою справою.

Український футболіст Костянтин Смалько приєднався до табору Салернітани, повідомляє прес-служба "темно-червоних".

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Півзахисник київського Атлета тренуватиметься з молодіжною командою аутсайдера Серії А. 17-річний гравець 14 березня змушений був покинути Україну через війну і опинився в Італії. Футболіст вже приступив до роботи у новому колективі.

Нагадаємо, основна команда Салернітани після 29-ти турів посідає у турнірній таблиці чемпіонату Італії останню сходинку, маючи у своєму активі 16 очок.

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