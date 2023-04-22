Нападающий Руха Юрий Климчук завершил со своей холостяцкой жизнью.

Telegram-канал Руха сообщил радостную весть: игрок команды Юрий Климчук женился на своей возлюбленной Асе.

Тренер Руха – о поражении Ингульцу: "Матч с большим количеством непонятных решений"

"Официально муж и жена! Желаем паре счастливой жизни, взаимопонимания и горячей любви! Ну и конечно желанной победы!" – говорится в посте.

К слову, Климчук провел 19 матчей за Рух в текущем сезоне, отметившись 3 голами и 2 ассистами.

Ингулец победил Рух в скандальном матче без VAR – Кривушкин назначил спорный пенальти и удалил Соломона