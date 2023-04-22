"Украинский Грилиш" женился – романтичные кадры
22 апреля 08:29 - Читати українською
Нападающий Руха Юрий Климчук завершил со своей холостяцкой жизнью.
Telegram-канал Руха сообщил радостную весть: игрок команды Юрий Климчук женился на своей возлюбленной Асе.
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"Официально муж и жена! Желаем паре счастливой жизни, взаимопонимания и горячей любви! Ну и конечно желанной победы!" – говорится в посте.
К слову, Климчук провел 19 матчей за Рух в текущем сезоне, отметившись 3 голами и 2 ассистами.
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