"К сожалению, по итогам этого матча стоит делать анализ действий не только футболистов. Если брать сугубо нашу команду, то мы проиграли немало борьбы в первом тайме, что помешало нам добыть положительный результат.

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После перерыва ребята уже начали играть в футбол, на который мы их настраиваем. Поэтому второй тайм – более-менее. Жаль, что не сравняли счет, не смогли забить мяч.

У нас много молодых футболистов, поэтому, конечно, психология играет очень серьезную роль на этом этапе их профессионального становления. Тем более, что сегодня выдался боевой матч с большим количеством борьбы, свистков, непонятных решений. Поэтому понятно, что им психологически тяжело. Но надо двигаться дальше, учиться играть в таких сложных ситуациях.

Следующий матч у нас с СК Днепр-1. Очень серьезно будем готовиться к этому сопернику, настраиваемся дать бой. У нас непростая ситуация. В каждой игре мы хотим набирать очки", – цитирует Пономарева официальный сайт "желто-черных".

Напомним, после 21-го тура Рух в турнирной таблице УПЛ идет предпоследним, набрав 19 очков.

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