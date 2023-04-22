"Український Гріліш" одружився – романтичні кадри
22 квітня 08:29 - Читать на русском
Нападник Руха Юрій Климчук завершив зі своїм холостяцьким життям.
Telegram-канал Руха повідомив радісну звістку: гравець команди Юрій Климчук побрався зі своєю коханою Асею.
Тренер Руха – про поразку Інгульцю: "Матч із великою кількістю незрозумілих рішень"
"Офіційно чоловік та дружина! Бажаємо парі щасливого життя, взаєморозуміння та палкої любові! Ну і звичайно омріяної перемоги!" – йдеться в дописі.
До слова, Климчук провів 19 матчів за Рух у поточному сезоні, відзначившись 3 голами та 2 асистами.
Інгулець переміг Рух у скандальному матчі без VAR – Кривушкін призначив суперечливий пенальті й вилучив Соломона
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter