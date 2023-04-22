Telegram-канал Руха повідомив радісну звістку: гравець команди Юрій Климчук побрався зі своєю коханою Асею.

Тренер Руха – про поразку Інгульцю: "Матч із великою кількістю незрозумілих рішень"

"Офіційно чоловік та дружина! Бажаємо парі щасливого життя, взаєморозуміння та палкої любові! Ну і звичайно омріяної перемоги!" – йдеться в дописі.

До слова, Климчук провів 19 матчів за Рух у поточному сезоні, відзначившись 3 голами та 2 асистами.

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