Александр Петренко попробует зарекомендовать себя в глазах испанского наставника "фармацевтов".

Голкипер сборной Украины U-16 Александр Петренко тренируется с основой Байера на подготовительных сборах, сообщает Football.ua.

Украинский форвард официально присоединился к Байеру

Хаби Алонсо лично включил 16-летнего украинца в состав первой команды перед стартом сезона 2023/24.

Напомним, Петренко – воспитанник академии Динамо. В апреле 2022 года перешел в венгерскую Кишварду, а с сентября 2022-го выступает за Байер U-17.

К слову, одноклубником Петренко является еще один украинец – Никита Славицкий, который накануне отметился голом в матче с Хоффенхаймом.

Отказался от Роналду и променял Лигу конференций на УПЛ – президент Динамо принял участие в футбольном челлендже