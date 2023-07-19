Игорь Суркис дал оригинальное флеш-интервью, однако сделал это довольно нетрадиционным способом, пользуясь языком футбола.

Президент Динамо Игорь Суркис, который неоднократно подтверждал свою неплохую спортивную форму, принял участие в интересном футбольном челлендже. Ему было предложено выбрать один из двух предложенных вариантов путем попадания мячом в те или иные ворота.

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В результате, владелец "бело-синих" выбрал УПЛ вместо Лиги конференций (указав на приоритетный турнир в сезоне 2023/24), променял "Золотой мяч" на участие в Лиге чемпионов, счел более престижной минимальную победу над Шахтером вместо разгрома над Минаем, высказал свое отношение к интервью и счел целесообразным подписать 5 новичков вместо Криштиану Роналду.

Напомним, ныне Динамо проводит тренировочный сбор в Австрии. Накануне "бело-синие" в очередном спарринге разгромили греческий Арис со счетом 4:0.

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